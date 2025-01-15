Суд вынес приговоры членам семьи, похитившей восьмилетнюю девочку под Калугой

В Калужской области суд признал виновными троих членов семьи, похитивших восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в своем Telegram-канале.

Известно, что похитители требовали за освобождение деньги. Мужчина получил 14 лет лишения свободы, женщина — 12 лет, а их 22-летний сын — восемь лет.

«Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 126 и частью 3 статьи 163 УК РФ (похищение малолетнего и вымогательство в особо крупном размере организованной группой)», — говорится в сообщении.

При этом было приостановлено судопроизводство по делу четвертого похитителя. Сделано это было из-за того, что он подписал контракт о прохождении военной службы в рядах российской армии в зоне СВО.

В городе Козельск днем 29 ноября минувшего года пропала восьмилетняя Злата — она не вернулась домой из школы. В похищении ребенка участвовало четыре члена семьи, которые тщательно продумывали свой план. Так, ребенок был похищен прямо на выходе из автобуса, после чего ее отвезли в Ульяновский район и держали в сарае.

Согласно задумке злоумышленников, они хотели получить выкуп за девочку от ее матери. Однако женщина сразу обратилась в полицию, и девочку стали разыскивать.

Похитители испугались, что их раскроют, поэтому отвезли Злату в Белевский район Тульской области и оставили одну посреди улицы. После того, как случайные прохожие обнаружили ребенка, злоумышленники были почти сразу задержаны полицией. Все похитители признали свою вину.

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