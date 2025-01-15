Железным рыцарем на дне Байкала заинтересовались в прокуратуре

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Люди волнуются, что фигура в скором времени начнет ржаветь, а это может навредить экологии озера.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Прокуратура начала проверку по факту незаконного размещения железного рыцаря на дне Байкала. Фигуру со щитом установил один из дайвинг-центров в начале декабря прошлого года неподалеку от поселка Листвянка.

Предполагалось, что она станет новой достопримечательностью для приезжающих спортсменов. Позже фото с арт-объектом появились в соцсетях, и это вызвало у общественности достаточно бурную реакцию.

Люди волнуются — рыцарь в скором времени начнет ржаветь, а это может навредить экологии озера. Так ли это, будут выяснять правоохранители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему россияне стали спасаются от городской суеты в сельской глуши. Деревни стали манить блогеров и инстамоделей. Для такого вида отдыха даже придумали новые термины «избинг» и «деревенинг».

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