Россиянам рассказали, как увеличить доход с помощью ИИ

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

HR-эксперт Семеренко: россияне могут увеличить свой доход с помощью ИИ

Искусственный интеллект может увеличить доход до 500 тыс. рублей

Фото: 5-tv.ru

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Практически во всех отраслях нужны специалисты, которые умеют работать с нейросетями.

Россияне, желающие увеличить свои доходы, могут зарабатывать до 500 тысяч рублей, освоив навыки работы с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом в интервью изданию Газета.ру сообщил карьерный эксперт Святослав Семеренко.

По его словам, технологии ИИ активно внедряются в различные сферы экономики, включая промышленность, медицину, логистику и креативные индустрии.

Например, разработчики и главные инженеры, занимающиеся интеграцией ИИ в производственные процессы, могут рассчитывать на зарплату до полумиллиона рублей. Инженеры среднего уровня, работающие в области компьютерного зрения, получают от 300 до 350 тысяч рублей в месяц, занимаясь обучением и оптимизацией нейросетевых моделей.

Кроме того, специалисты, такие как копирайтеры и дизайнеры, которые умеют эффективно использовать нейросети для создания контента, становятся особенно востребованными на рынке труда.

Семеренко отметил, что ИИ способен анализировать большие объемы данных, помогая компаниям разрабатывать персонализированные маркетинговые стратегии и оптимизировать рекламные расходы.

Эксперт также подчеркнул, что открытие собственного бизнеса на базе ИИ может стать отличным способом увеличить доход. Идеи для стартапов могут варьироваться от приложений для мониторинга здоровья до платформ для поиска талантов в различных отраслях.

Таким образом, овладение навыками работы с ИИ открывает перед россиянами множество возможностей для карьерного роста и финансового благополучия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие профессии заменит ИИ в 2025 году.

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