Грозит безработица? Какие профессии заменит ИИ в 2025 году

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 19 0

HR-эксперт Чукина: ИИ в 2025 году заменит специалистов кол-центров и водителей

Какие профессии заменит ИИ в 2025 году

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Искусственный интеллект все больше внедряется в жизнь людей.

В 2025 году искусственный интеллект (ИИ) заменит сотрудников кол-центров и водителей, считает карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина. Об этом она рассказала изданию Газета.ру.

Полной замены людей машинами не будет, однако влияние нейросетей уже заметно. В первую очередь, технологии внедряются в профессии, связанные с рутинными задачами.

«Компании активно внедряют чат-боты и голосовые помощники для решения простых запросов клиентов. В будущем это может сократить количество операторов кол-центров, хотя полностью заменить их вряд ли получится, так как сложные вопросы все еще требуют участия человека», — объясняет HR-эксперт.

Также с развитием беспилотных автомобилей и дронов лишиться работы могут водители такси и машинисты. В то время в промышленности роботы давно стали неотъемлемой частью.

Профессии, связанные с контентом, также в скором времени может заменить ИИ. Но не в области творчества. Здесь человека ничто не сможет заменить. Также людей не заменят в профессиях, требующих непосредственного контакта специалиста и клиента.

«Это учителя, врачи, психологи, тренеры, помощники по уходу, рекрутеры, HR-специалисты, социальные работники. То же самое касается и творческих профессий — художников, дизайнеров, композиторов, архитекторов, журналистов и представителей сферы образования и науки», — отметила эксперт.

Стоит заметить, что цифровизация поспособствует появлению и новых профессий, например, инженера по машинному обучению или аналитика нейросетей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российским прокурорам поручено активнее внедрять ИИ в работу.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.44
0.73 106.25
1.39
Какой вы алкогольный напиток на старый Новый год по знаку зодиака

Последние новости

23:25
Все станет очевидно: друг Яниса Тиммы обрушился с критикой на Анну Седокову
23:08
Грозит безработица? Какие профессии заменит ИИ в 2025 году
22:48
«Дабы казна не разворовывалась»: Счетной палате России 30 лет
22:34
Лавров обсудил с вице-спикером парламента Словакии конфликт на Украине
22:20
Бастрыкин: по делу о теракте в «Крокусе» привлечены 27 фигурантов
22:01
Приехал: гонщик из Дагестана осужден по уголовной статье и заплатит штраф

Сейчас читают

«Эвакуировали 57 человек»: горит военный госпиталь в Туле
Потерял миллион: как провел новогодние праздники музыкант Олег Ланкин
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год