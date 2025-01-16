В Воронежской области загорелась нефтебаза в результате атаки беспилотников ВСУ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Ситуация находится под личным контролем губернатора региона.

В Воронежской области загорелась нефтебаза в результате атаки беспилотников ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников Воронежскую область. В результате падения обломков нескольких дронов произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы», — сказано в сообщении.

Последствия возгорания ликвидируют экстренные службы. Гусев также отметил, что ситуация находится под его личным контролем. Пострадавших нет. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киев предпринял попытку атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на территории Краснодарского края. Боевики намеревались сорвать поставку российского газа в Европу. На компрессорную станцию — один из ключевых объектов, обеспечивающих подачу топлива по «Турецкому потоку» — было направлено девять ударных беспилотника.

Пострадавших нет. Инфраструктура не получила существенных повреждений в ходе атаки. Трубопровод работает исправно.

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В Воронежской области загорелась нефтебаза в результате атаки беспилотников ВСУ

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