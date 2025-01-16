США ослабили часть антироссийских санкций

Вашингтон ослабил антироссийские санкции в отношении сразу нескольких компаний. В основном это финансово-кредитные организации — Газпромбанк, Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк. Всего около десятка.

Решение, понятно, вынужденное и обусловлено интересами самих Штатов. Ведь им нужно переводить деньги за те или иные товары, которые они по-прежнему у нас покупают. Отказаться от них или заменить своими американцы просто не могут.

Тем не менее было объявлено и о новом пакете ограничений. В частности, они коснутся Запорожской АЭС, «Военторга», выставочного центра «Патриот».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белом доме назвали условие для отмены Дональдом Трампом антироссийских санкций.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.