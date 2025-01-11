Исключительные меры: в Белом доме назвали условие для отмены Трампом антироссийских санкций

Ранее власти США увеличили пакет санкций против РФ.

Если избранный президент США Дональд Трамп захочет аннулировать недавние американские санкции против России, ему потребуется согласие конгресса. В ином случае снять ограничения, наложенные на российский энергетический сектор, будет невозможно. Об этом заявил председатель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время онлайн-трансляции брифинга на Youtube-канале.

Председатель в беседе с журналистами сообщил, что подобное решение со стороны Трампа потребует обращения к законодательной ветви власти.

«Эти санкции являются исполнительными мерами, принятыми президентом Байденом. Я бы оставил на усмотрение следующей администрации решение о том, какие дальнейшие исполнительные действия они могли бы предпринять», — сказал Кирби.

Власти США увеличили пакет санкций против России. Теперь под ограничения попали «Газпром нефть» и ее глава Александр Дюков, «Сургутнефтегаз», генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и 100 танкеров РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала такое решение Джо Байдена не как стремление «оставить след в истории», а как попытку «наследить» перед уходом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США изменили политику санкций против России.