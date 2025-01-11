Исключительные меры: в Белом доме назвали условие для отмены Трампом антироссийских санкций

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 166 0

Джон Кирби: Трампу понадобится согласие конгресса США чтобы отменить санкции

Исключительные меры: в Белом доме назвали условие для отмены Трампом антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com/Valerie Plesch

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Ранее власти США увеличили пакет санкций против РФ.

Если избранный президент США Дональд Трамп захочет аннулировать недавние американские санкции против России, ему потребуется согласие конгресса. В ином случае снять ограничения, наложенные на российский энергетический сектор, будет невозможно. Об этом заявил председатель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время онлайн-трансляции брифинга на Youtube-канале.

Председатель в беседе с журналистами сообщил, что подобное решение со стороны Трампа потребует обращения к законодательной ветви власти.

«Эти санкции являются исполнительными мерами, принятыми президентом Байденом. Я бы оставил на усмотрение следующей администрации решение о том, какие дальнейшие исполнительные действия они могли бы предпринять», — сказал Кирби.

Власти США увеличили пакет санкций против России. Теперь под ограничения попали «Газпром нефть» и ее глава Александр Дюков, «Сургутнефтегаз», генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и 100 танкеров РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала такое решение Джо Байдена не как стремление «оставить след в истории», а как попытку «наследить» перед уходом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США изменили политику санкций против России.

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