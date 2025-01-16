Не исключены провокации со стороны Украины до ухода Джо Байдена с поста президента США. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Опасения, что террористические или диверсионные меры могут быть применены в последние дни присутствия демократов в Овальном кабинете, вполне обоснованы», — сообщил посол.

Последние несколько дней крайне напряженные, добавил Мирошник. Президент Украины Владимир Зеленский* и его ближайшее окружение нервничают. Диалог между США и Россией — нежелательный исход для Киева, а потому они ищут способ, чтобы помешать ему.

«Любой вариант прекращения кровопролития на Украине для Зеленского и его окружения политически смертельны», — отметил Мирошник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США считают невозможным возвращение Украины к своим былым границам.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти