В США считают невозможным возвращение Украины к своим былым границам

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 27 0

Кандидат в госсекретари США: возвращение Украины к границам до СВО нереалистично

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kaniuka Ruslan; 5-tv.ru

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Россия и Украина должны выйти на линию переговоров и уступок для достижения мира.

Украина не сможет вернуть себе границы, которые были до начала СВО. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.

Это утверждение подчеркивает сложность и запутанность текущей геополитической ситуации, оказывающей серьезное влияние не только на Украину, но и на международные отношения в целом. Рубио объяснил, что габариты Незалежной не позволяют ей диктовать свои условия и для наступления благополучия придется искать компромисс.

«Достижение мира на Украине потребует реалистичного подхода и уступок как со стороны России, так и Украины», — отметил кандидат на пост госсекретаря.

США и другие западные страны продолжают поддерживать Киев в его стремлениях, однако обозначенные ограничения в контексте территориальной политики подчеркивают предупреждение о трудностях, стоящих перед Украиной. Запад начинает сдавать в позициях и стремительно снижать обороты поддержки в адрес «союзников».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до 275 миллиардов долларов.

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