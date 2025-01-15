Россия и Украина должны выйти на линию переговоров и уступок для достижения мира.

Украина не сможет вернуть себе границы, которые были до начала СВО. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.

Это утверждение подчеркивает сложность и запутанность текущей геополитической ситуации, оказывающей серьезное влияние не только на Украину, но и на международные отношения в целом. Рубио объяснил, что габариты Незалежной не позволяют ей диктовать свои условия и для наступления благополучия придется искать компромисс.

«Достижение мира на Украине потребует реалистичного подхода и уступок как со стороны России, так и Украины», — отметил кандидат на пост госсекретаря.

США и другие западные страны продолжают поддерживать Киев в его стремлениях, однако обозначенные ограничения в контексте территориальной политики подчеркивают предупреждение о трудностях, стоящих перед Украиной. Запад начинает сдавать в позициях и стремительно снижать обороты поддержки в адрес «союзников».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до 275 миллиардов долларов.