Неизвестный застрелил немецкую овчарку в Ленобласти

Неизвестный застрелил собаку породы немецкая овчарка в деревне Ексолово Всеволжского района в Ленобласти. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Произошло все днем 15 января. Как рассказал собеседник, хозяйка обнаружила свою собаку мертвой. По ее словам, неизвестный приехал на автомобиле и выстрелил в животное. Прибывшие на месте полицейские увидели отверстие от пули под правым глазом питомца.

Правоохранители уже посмотрели записи с камер видеонаблюдения, но ничего информативного на них не нашли. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре живодер в Приамурье привязал собаку к авто и протащил ее по снегу. Очевидцы сняли видео и распространили его в сети. На кадрах видно, что машина едет и тащит животное по снегу. Причем сначала хвостатый пытался сопротивляться, опираться на лапы, но в итоге сдался. Сам же владелец машины отказался комментировать эту ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что волонтеры пытаются спасти из квартиры московской пенсионерки 40 голодных кошек. Изначально у женщины было около 90 хвостатых. По словам волонтеров, в этом «приюте» животные голодают, страдают от болезней и погибают ввиду отсутствия условий содержания. Они уже составили заявление в полицию с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животными и возбудить уголовное дело против хозяйки «приюта».