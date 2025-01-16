Неизвестный застрелил немецкую овчарку в Ленобласти

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 39 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестный застрелил немецкую овчарку в Ленобласти

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неизвестный застрелил собаку породы немецкая овчарка в деревне Ексолово Всеволжского района в Ленобласти. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Произошло все днем 15 января. Как рассказал собеседник, хозяйка обнаружила свою собаку мертвой. По ее словам, неизвестный приехал на автомобиле и выстрелил в животное. Прибывшие на месте полицейские увидели отверстие от пули под правым глазом питомца.

Правоохранители уже посмотрели записи с камер видеонаблюдения, но ничего информативного на них не нашли. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре живодер в Приамурье привязал собаку к авто и протащил ее по снегу. Очевидцы сняли видео и распространили его в сети. На кадрах видно, что машина едет и тащит животное по снегу. Причем сначала хвостатый пытался сопротивляться, опираться на лапы, но в итоге сдался. Сам же владелец машины отказался комментировать эту ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что волонтеры пытаются спасти из квартиры московской пенсионерки 40 голодных кошек. Изначально у женщины было около 90 хвостатых. По словам волонтеров, в этом «приюте» животные голодают, страдают от болезней и погибают ввиду отсутствия условий содержания. Они уже составили заявление в полицию с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животными и возбудить уголовное дело против хозяйки «приюта».

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.81
-0.63 106.10
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:32
Девятилетний ребенок погиб под завалами снега в Красноярском крае
10:14
Силы ПВО уничтожили 27 украинских дронов над регионами России
9:56
Как изменились актеры «Пиратов Карибского моря» спустя 22 года
9:38
Неизвестный застрелил немецкую овчарку в Ленобласти
9:20
«Ты играешь литературу»: Юрий Колокольников об изменениях в жизни после ролей
9:12
Диета не поможет: как постоянный стресс «раздувает» лицо

Сейчас читают

Любовь (к деньгам) зла. Украина готова угробить Европу за доллары США
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год