Волонтеры пытаются спасти из квартиры московской пенсионерки 40 голодных и больных кошек

В Москве группа волонтеров намерена спасти 40 кошек, которых пенсионерка держит в своей трехкомнатной квартире. По их словам, в этом «приюте» животные голодают, страдают от болезней и погибают ввиду отсутствия условий содержания. Волонтер Дарья рассказала Газета.ру, что они составили заявление в полицию с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животными и возбудить уголовное дело против хозяйки «приюта».

Пенсионерка Ольга живет вместе со своим братом-инвалидом и держит в квартире приют для кошек. Это продолжается уже более десяти лет — женщина отлавливает животных на улице, забирает с SOS-постов и берет на платные передержки. У нее было около 90 кошек, осталось 40.

Среди жителей «приюта» Ольги есть кошки, страдающие от лейкоза. Они нуждаются в постоянной терапии, которую пенсионерка им обеспечить не может. Благотворительный фонд вывез из квартиры женщины 14 тяжело больных животных. Затем к ней начали приезжать волонтеры — с той же целью. В результате совместной работы удалось спасти 28 кошек.

Сначала Ольга отдавала животных по своей воле, настаивая лишь на договоре о передаче. Потом отказалась сотрудничать. Сочла, что фонд «выставил ее в плохом свете», так что все остальные кошки остались с ней. При этом пенсионерка утверждает, что у нее больше не осталось котов. Волонтеры уверены — это неправда.

По словам Дарьи, электричества в квартире женщины нет, она не чистит клетки, вследствие чего в помещении стоит ужасный запах.

«Все котики больные, у всех проблемы с зубами, есть инфекции, глистные инвазии, диарея, ушной клещ запущенный, и это только малое из того, что есть. Нам очень нужна помощь, чтобы забрать всех котиков. Им всем требуется помощь», — рассказала Дарья.

Девушка также уверяет, что Ольга собирает деньги на содержание «приюта», выкладывая фото… Трупов кошек. Они, по ее словам, лежат в квартире неделями.

«Написано около 20 заявлений. Мы просим провести проверку по факту жестокого обращения с животными и привлечь к уголовной ответственности хозяйку „приюта“ Ольгу. Пока пришел ответ, что обращение зарегистрировано и рассматривается», — подытожила волонтер.

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