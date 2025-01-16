Путин заявил о готовности РФ продолжать помогать ЦАР поставками зерна

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 31 0

Лидеры государств начали переговоры в Кремле.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Президент РФ Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера начали переговоры в Кремле, в ходе которых российский лидер заявил, что Россия готова продолжить сотрудничество с ЦАР в сфере безопасности, а также оказывать гуманитарную помощь поставками зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Путина.

Президент ЦАР же поблагодарил коллегу за роль российских инструкторов в укреплении двустороннего сотрудничества. Помимо этого, он поблагодарил Россию за помощь армии страны, поставки зерна и топлива.

«Для нас это большая честь совершить этот визит. Этот официальный визит — это новое доказательство искреннего сотрудничества, дружественного настроя и устойчивости нашего прагматического сотрудничества, которое стало примером для всей Африки», — заявил Туадера.

Также он отметил, что подготовленная российскими инструкторами армия способна дать отпор террористам и преступникам на территории ЦАР.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия продолжит работы по строительству АЭС «Ниньтхуан-1» во Вьетнаме.

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