Россия продолжит работы по строительству АЭС «Ниньтхуан-1» во Вьетнаме

Проект больше десяти лет назад был юридически оформлен, но Ханой в 2016 году временно «заморозил» его.

Вьетнам собирается вернуться к проекту строительства атомной электростанции (АЭС) «Ниньтхуан-1», Россия предлагает строительство на основе двух энергоблоков. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в беседе с журналистами.

«Визит Михаила Владимировича (премьер-министра РФ Михаила Мишустина. — Прим. ред.) во Вьетнам, его встреча с руководством страны открывают новую страницу в истории нашего сотрудничества. И можно говорить о прорывном решении наших вьетнамских партнеров — официально объявленном о возврате к проекту «Ниньтхуан-1», — сказал он.

Проект больше десяти лет назад был юридически оформлен, но Вьетнам в 2016 году остановил работу в этом направлении. Тогда Ханой решил остановить развитие атомной энергетики. Однако в этом году Вьетнам решил возобновить процесс. По словам Лихачева, руководство страны мотивировали следующие факторы: динамическое развитие экономики, рост энергопотребления и желание максимально модернизировать собственную промышленность. Последнее требует высоких технологических компетенций и большого количества чистой электроэнергии. Теперь начинается работа по актуализации договоренностей, достигнутых десять лет назад.

«Понятно, что время прошло. Требуется пересмотреть целый ряд параметров. <…> Нам понятен технический облик. Мы будем предлагать построить два блока ВВР-1200, самых передовых, самых современных. Как известно, их всего в мире шесть», — подчеркнул Лихачев.

Четыре блока работают в РФ на Нововоронежской и Ленинградской АЭС, еще два — в Белоруссии. Тем временем продолжается их строительство по всему миру.

Кроме того, Лихачев указал на большую работу России по подготовке вьетнамских специалистов в сфере мирного использования атомной энергии. Только за последние шесть лет было обучено около 400 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Вьетнам поддерживает малый бизнес в России. Как отметил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов, фиксируется огромный поток фруктов — манго, бананы поставляются в нашу страну. Россия же, в свою очередь, экспортирует мед, муку и подсолнечное масло.