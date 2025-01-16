Государственные аудиторы РФ и Казахстана обсудили направления совместной работы

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 21 0

Борис Ковальчук провел встречу с Алиханом Смаиловым.

Ковальчук обсудил с главой Высшей аудиторской палаты Казахстана направления рабо

Фото: Telegram/Посольство России в Казахстане/rfembassykz

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Председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук провел встречу с руководителем Высшей аудиторской палаты Казахстана Алиханом Смаиловым. Об этом сообщает посольство России в Казахстане в своем Telegram-канале.

«Стороны обсудили основные результаты межведомственного взаимодействия и определили приоритетные направления дальнейшей совместной работы», — говорится в публикации дипмиссии.

Известно, что эта встреча приурочена к 30-летию Счетной палаты. Стороны также обсуждали сотрудничество в рамках Азиатской организации высших органов аудита (АЗОСАИ), Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ) и Совета руководителей высших органов государственного аудита Содружества Независимых Государств.

Ковальчук пригласил коллег из Казахстана финансового контроля участвовать в цифровых проектах Счетной палаты.

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