«Ждем»: Захарова пригласила гостей из КНР на китайский Новый год в Москву

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Захарова пригласила гостей из КНР отпраздновать китайский Новый год в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков;

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Для жителей и туристов организуют насыщенную программу. Она познакомит всех желающих с яркими традициями Китая.

В Москве ждут туристов из КНР отпраздновать китайский Новый год. Их пригласила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Причем выступила дипломат на китайском языке.

«Я хочу пригласить в Москву вместе отпраздновать китайский Новый год. Ждем туристов из Китая, и рады встрече с новыми друзьями. И в этой связи я хотела бы к ним обратиться по-китайски», — сказала она.

Новый год в Китае будут отмечать 29 января. В российской столице накануне праздника во второй раз откроется фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Для жителей и гостей организуют насыщенную программу, которая познакомит всех желающих с яркими традициями Китая.

В прошлом году китайский Новый год отмечался в период с ночи на 10 по 18 февраля. В дни его празднования российская столица была украшена в стиле КНР. Ночью особенно красиво переливались красные огни. Центр города также украсили большими надувными драконами и китайскими фонарями. Днем москвичей и гостей столицы РФ встречали маги в китайских нарядах. Они не только гадали гостям, но также вручали каждому индивидуальный амулет на счастье.

Позднее проводились шоу в разных районах Москвы. Они познакомили гостей с культурой Китая и таинственным прошлым Востока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае заявили об улучшении вкуса местного риса. За последние 16 лет изменился его внешний вид и текстура.

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