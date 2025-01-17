Германия потеряет около €1 миллиарда из-за вспышки ящура

Германия потеряет миллиард евро. Все дело во вспышке ящура, которая впервые за почти 40 лет охватила окрестности Берлина и поразила свинофермы.

По данным Bloomberg, это новый удар для немецкой сельскохозяйственной отрасли, которая в последние годы уже пострадала от африканской чумы среди свиней и роста цен на энергоносители. В Ассоциации мясной промышленности заявили, что последствия вируса коснутся и самих немецких потребителей.

«В результате мы больше не можем обеспечивать себя свининой. Потому что в Германии едят свинину не целиком, а в первую очередь мелкие части, такие как филе или отбивные», — отметил член правления Ассоциации мясной промышленности Гереон Шульце Альтхофф.

Все дело в том, что именно филе и отбивные Германия не продает за границу, а оставляет себе. Поэтому, если запретить экспорт, за счет внутреннего рынка улучшить ситуацию не получится.

На данный момент десять стран уже ввели ограничения на импорт мяса из Германии — среди них Россия, Великобритания и Южная Корея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Германии объявили о новом пакете помощи Украине.