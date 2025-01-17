Российские туристы пострадали в результате ДТП на Шри-Ланке

Автобус с российскими туристами столкнулся с цементовозом на Шри-Ланке, пострадали 19 человек. Об этом сообщает Daily Mirror.

«Автобус с группой российских туристов столкнулся с цементовозом, двигавшимся в том же направлении, около 138-мильного поста на Южном скоростном шоссе в направлении Тангалле сегодня рано утром», — отмечается в публикации.

Водитель автобуса скончался на месте от полученных травм. Уточняется, что в транспортном средстве находились около 30 российских граждан. 12 человек из них были госпитализированы в медицинское учреждение в Тангалле, сообщает ТАСС.

По данным ТАСС, россияне пока не обращались за помощью в дипломатическое представительство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что количество пострадавших в результате аварии с автобусом, которая произошла 12 января в районе Иловайска в Донецкой Народной Республике, увеличилось до 33 человек, три пассажира погибли.

Авария произошла на дороге, соединяющей Донецк, Харцызск и Амвросиевку, в районе Иловайска. Автобус следовал по маршруту Краснодар — Донецк. По предварительным данным, водитель потерял контроль и выехал на встречную полосу. Автобус перевернулся.