Президент Ирана Пезешкиан назвал отношения с Россией стратегически важными

Лидер Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сказал, что отношения наших стран носят стратегический и всеобъемлющий характер.

«Я старался и приложил максимум усилий, чтобы все проблемы, которые существуют на нашей стороне до сегодняшнего дня, были устранены. Мы считаем, что наши двусторонние отношения с РФ носят стратегически важный и всеобъемлющий характер», — заявил он.

Он также отметил, что все проблемы в регионе должны решаться только через договоренности двух сторон.

Кроме того, Пезешкиан добавил, что взаимодействие России и Ирана «прольет свет на все проблемы в регионе».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан приехал в Москву для официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Иранского лидера встречали в аэропорту «Внуково-2» министр энергетики РФ Сергей Цивилев, заместитель главы МИДа Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола ведомства Игорь Богдашев.

В конце встречи стороны подпишут соглашение о стратегическом сотрудничестве двух стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин начал переговоры с президентом Ирана.