Президент Ирана Пезешкиан назвал отношения с Россией стратегически важными

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 29 0

Политик также отметил их всеобъемлющий характер.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лидер Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сказал, что отношения наших стран носят стратегический и всеобъемлющий характер.

«Я старался и приложил максимум усилий, чтобы все проблемы, которые существуют на нашей стороне до сегодняшнего дня, были устранены. Мы считаем, что наши двусторонние отношения с РФ носят стратегически важный и всеобъемлющий характер», — заявил он.

Он также отметил, что все проблемы в регионе должны решаться только через договоренности двух сторон.

Кроме того, Пезешкиан добавил, что взаимодействие России и Ирана «прольет свет на все проблемы в регионе».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан приехал в Москву для официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Иранского лидера встречали в аэропорту «Внуково-2» министр энергетики РФ Сергей Цивилев, заместитель главы МИДа Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола ведомства Игорь Богдашев.

В конце встречи стороны подпишут соглашение о стратегическом сотрудничестве двух стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин начал переговоры с президентом Ирана.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.38
-0.43 105.81
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:05
Квартиру Градского затопило: вдова запросила 5,5 миллиона рублей компенсации
16:52
«Эффективнее, чем таблетки и капельницы»: как побороть метеозависимость
16:37
ВС РФ взяли в плен боевиков ВСУ при освобождении Леонидово и Александрии
16:22
«Врачи не поверили своим глазам»: Ксения Бородина оказалась в больнице
16:05
Президент Ирана Пезешкиан назвал отношения с Россией стратегически важными
15:47
Свыше 30 транспортных маршрутов будут работать дольше на Крещение в Москве

Сейчас читают

Григорий Лепс закрепил за собой празднование Рождества
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Опасные знаки: когда боль в животе указывает на рак простаты

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год