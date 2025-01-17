«Обсудим все направления сотрудничества»: Путин начал переговоры с президентом Ирана

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 39 0

Путин начал переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

«Обсудим все направления сотрудничества»: Путин начал переговоры с президентом Ирана

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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В конце встречи запланировано подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан проводят переговоры в Кремле.

Во вступительной речи лидер нашей страны подчеркнул, что визит его коллеги имеет особое значение для российского правительства.

«Мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый Договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — заявил президент.

В рамках переговоров будет рассматриваться широкий спектр вопросов, включая развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, а также в зоне палестино-израильского конфликта. Кроме того, лидеры стран обсудят положение дел вокруг иранской ядерной программы.

Также речь пойдет о расширении двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, торгово-инвестиционной и гуманитарной областях.

По итогам переговоров запланировано подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для официальной встречи с Владимиром Путиным. Главу дружественной страны встречали в аэропорту «Внуково-2» министр энергетики РФ Сергей Цивилев, заместитель главы МИДа Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола ведомства Игорь Богдашев.

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