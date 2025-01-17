«Обсудим все направления сотрудничества»: Путин начал переговоры с президентом Ирана
Путин начал переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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В конце встречи запланировано подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.
Президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан проводят переговоры в Кремле.
Во вступительной речи лидер нашей страны подчеркнул, что визит его коллеги имеет особое значение для российского правительства.
«Мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый Договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — заявил президент.
В рамках переговоров будет рассматриваться широкий спектр вопросов, включая развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, а также в зоне палестино-израильского конфликта. Кроме того, лидеры стран обсудят положение дел вокруг иранской ядерной программы.
Также речь пойдет о расширении двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, торгово-инвестиционной и гуманитарной областях.
По итогам переговоров запланировано подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для официальной встречи с Владимиром Путиным. Главу дружественной страны встречали в аэропорту «Внуково-2» министр энергетики РФ Сергей Цивилев, заместитель главы МИДа Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола ведомства Игорь Богдашев.
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