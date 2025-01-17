Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января

Необходимости ограничивать или запрещать промысел в Азовско-Черноморском бассейне, где произошло крушение танкеров, нет. Об этом заявили в Росрыболовстве. По данным ведомства, рыбаки работают на большом расстоянии от места ЧП.

Сегодня специалисты начали откачивать мазут из танкера, севшего на мель у мыса Панагия.

Для очистки воды и песка на побережье ученые планируют применять бактерии. Эксперименты по испытанию препарата сейчас проводят на полигонах в Керчи и в лабораториях Уфы. Принцип действия микроорганизмов изучила корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Вал вокруг кормы танкера «Волгонефть-239» укрепляют. По дороге уже ездит техника, появилась возможность собирать мазут со всех сторон, в том числе и в месте разлома судна.

По информации Минтранса, в этой части судна хранится почти 1500 тонн мазута, сейчас его уже начали нагревать. Работы по откачке нефтепродуктов из кормы танкера «Волгонефть-239» планируют завершить до конца января.

«Мазут М-100, он приобретает текучесть и может выгружаться при температуре порядка 45 градусов. Сейчас на улице не 45 градусов. Вода плюс восемь, плюс 10. Судно в воде. То есть надо нагреть его от восьми градусов до 45 градусов. Это достаточно длительный и трудоемкий процесс. Я думаю, дня три будем греть», — говорит руководитель ФГБУ «Морспасслужба» Виктор Чернов.

После того как мазут выкачают из судна, корму танкера нужно будет поднять. Вариантов несколько, но самый реальный, по словам специалистов, — разрезать прямо на месте.

За последние два дня новых пятен мазута на поверхности воды не обнаружили. Сейчас большая часть нефтепродуктов находится на дне.

«Оно при поднятии, отрыве с грунта принимает плавучую форму, пробует всплыть наверх. При отрыве с грунта ее лучше всего, наверное, собирать руками, либо что-то типа садков», — говорит спасатель первого класса Краснодарского отряда, замначальника подразделения, водолаз Иван Солопов.

Все это пока убирают вручную. Еще неделю назад береговая линия Краснодарского края выглядела так: десятки гор мешков с загрязненным песком. Сейчас их вывоз завершен.

Погодные условия на Черноморском побережье ухудшаются. Сейчас здесь шторм, и ночью волны просто сбили защитные сети отсюда. Еще недавно вдоль всего побережья были и ограждающие рвы, но вот все, что от них осталось.

Как только ветер утихнет, там установят боновые заграждения. А пока ученые совершенствуют биопрепарат, который расщепляет нефтепродукты. В его основе бактерии, питающиеся углеводородами. Однако мазут — очень тяжелая фракция нефти, и расщепить его гораздо сложнее. Эксперименты с ним сейчас проводят на полигонах в Керчи и в лабораториях Уфы.

«В соответствии с нашей технологией биопрепарат проводит рекультивацию в течение 120 дней. Но это в условиях Севера и Крайнего Севера. Так как в Краснодарском крае климатические условия более благоприятные для действия микроорганизмов, мы рассчитываем на получение результата в течение 30-40 дней», — говорит гендиреткор научно-производственного предприятия Елена Логинова.

Их готовятся применить прямо в Черном море. Первую партию из Уфы доставили в Краснодарский край на этой неделе. Причем добавлять препарат планируют как в воду, так и в песок на пляжах. Одного только механического просеивания уже недостаточно.

«Мы даже визуально не наблюдаем комков битума, однако мы ощущаем ярко выраженный аромат. То есть это говорит о том, что какая-то часть углеводородов, нефтепродуктов, она сорбирована стенками», — говорит специалист международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Ирина Аберимок.

Сейчас в Краснодарском крае прохладная погода, и мазут находится в относительно твердом состоянии, но с приходом тепла он начнет плавиться и всплывать наверх. С одной стороны, такие условия даже более благоприятны для бактерий, а с другой, нефтепродукт в жидком состоянии собирать будет еще труднее.