Нигерия официально стала партнером БРИКС

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 23 0

Стать частью объединения хотят все больше стран.

Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера, сообщили в МИД Бразилии.

«Нигерия официально становится партнером организации. Правительство Бразилии приветствует решение правительства Нигерии», — говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, Нигерия становится девятой страной-партнером БРИКС вслед за Белоруссией, Боливией, Кубой, Казахстаном, Малайзией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. К 2025 году состав участников организации увеличился — в нее также входят ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Ранее, писал 5-tv.ru, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что объединение БРИКС открыто для единомышленников, которые хотят к нему присоединиться.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:56
Два человека пострадали в ДТП с такси и двумя фурами в центре Москвы
1:34
Нигерия официально стала партнером БРИКС
1:16
Мошенники заставили 92-летнего партизана ВОВ выбросить все сбережения в окно
0:57
Суд обязал обманувших Ларису Долину мошенников вернуть ей 69 млн рублей
0:38
«Хочет оказать воздействие»: что скрывается за угрозами Разина «подкараулить» SHAMAN в аэропорту
0:10
Собянин рассказал о модернизации электроподстанций в Москве

Сейчас читают

«Хочет оказать воздействие»: что скрывается за угрозами Разина «подкараулить» SHAMAN в аэропорту
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Богородске
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год