Накорми свои бактерии: что съесть для укрепления иммунитета

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 30 0

Эндокринолог Павлова: важно заботиться о кишечнике, чтобы был сильный иммунитет

Накорми своих бактерий: что съесть для укрепления здоровья

Фото: 5-tv.ru

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Эндокринолог раскрыла, какие продукты должны быть в рационе каждого человека.

Важно правильно заботиться о микрофлоре кишечника, тогда ваша иммунная система будет крепче. Существуют продукты, которые не только способствуют росту полезных бактерий в организме, но и помогают предотвратить отравления.

Так, ученые из Кембриджского университета в Великобритании провели исследование, посвященное изучению кишечных бактерий. Особое внимание они уделили семейству Enterobacteriaceae (энтеробактерии), поскольку эти микроорганизмы могут вызывать опасные заболевания, вплоть до менингита.

Как объяснила эндокринолог Зухра Павлова, примерно у 66% людей в микробиоме кишечника присутствует некоторое количество энтеробактерий, и обычно они не вызывают никаких проблем.

«Эти бактерии можно назвать потенциально вредными, пока они не начинают чрезмерно размножаться», — приводит слова эксперта портал «Доктор Питер».

Чтобы энтеробактерии чрезмерно не размножались, полезная микрофлора должна быть активной и сильной. Для поддержания иммунитета необходимы полезные кишечные бактерии, которые производят короткоцепочечные жирные кислоты — побочные продукты переваривания клетчатки.

В рацион стоит включать следующие продукты:

  • Цельнозерновой хлеб;
  • Бобовые (горох, фасоль, чечевица, бобы);
  • Овощи, богатые клетчаткой (цветная капуста, морковь, брюссельская капуста, шпинат, брокколи);
  • Овес;
  • Фрукты и ягоды (яблоки, груши, бананы, малина, черника);
  • Сухофрукты.

Все эти продукты содержат много пищевых волокон, которые помогают пищеварительной системе. Они способны изменять среду в нашем кишечнике, создавая благоприятные условия для роста полезных бактерий. Однако и их нужно есть в меру.

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