«Она тянется к нему, а он даже не смотрит»: Тарасов отказался от поцелуя с Костенко

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 50 0

Тарасов публично отказался от поцелуя с Костенко

Фото, видео: www.globallookpress.com/FC Lokomotiv; Instagram*/kostenko.94; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фанаты блогера пришли к выводу, что знаменитый муж к ней охладел.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — стремится показать свою семью в идеальном свете. Однако ее муж время от времени вносит в эту картину свои коррективы.

Недавно блогер решила в очередной раз продемонстрировать в Сети семейную идиллию. На видео она потянулась к Тарасову в машине, чтобы поцеловать его, но он не только не ответил на ее порыв, но даже не посмотрел в ее сторону.

Оказалось, что причиной этого было нежелание футболиста испачкаться губной помадой жены. К тому же он был за рулем, но не слишком сосредоточен на дороге, а скорее смотрел в экран телефона.

«Дай я тебя испачкаю помадой», — сказала Костенко.

«Нет, не надо», — ответил ей Тарасов.

Фанатам Костенко поведение ее супруга не понравилось. Свое мнение об их отношениях они стали оставлять в комментариях к посту.

«Она с таким щенячьим взглядом тянется к нему, а он даже не смотрит»;

«Он давно остыл к ней», — резюмировали они.

Хейтеры уже несколько лет «разводят» Тарасова с Костенко. Однако пара продолжает быть вместе, они воспитывают четверых детей и не обращают внимания на грязные слухи, которые о них распространяют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костенко спровоцировала слухи о еще одной беременности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:02
Боец из Дагестана 21 день в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ
4:45
В Уфе загорелся магазин «Светофор»
4:25
Умерла актриса из фильмов «Сталин» и «Колдовской апрель» Джоан Плаурайт
4:05
«Она тянется к нему, а он даже не смотрит»: Тарасов отказался от поцелуя с Костенко
3:46
Брухунова высмеяла девушек с фейковыми сумками Birkin: «Это же срамота»
3:01
Певица Слава привезла в Россию экзотических клопов: «Весь живот покусан»

Сейчас читают

В Уфе загорелся магазин «Светофор»
«Хочет оказать воздействие»: что скрывается за угрозами Разина «подкараулить» SHAMAN в аэропорту
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год