«Извращенные чувства»: в сети опубликовали дневник возможной любовницы Гитлера

Женщина разделяла ненависть нацистского лидера к евреям.

В сети появились фрагменты из дневника, принадлежащего англичанке Юнити Митфорд, которая, по слухам, могла быть любовницей Адольфа Гитлера. Отрывки представило издание The Daily Mail.

«Давно утерянные тайные записи „английской подруги Гитлера“ ... Эти дневники аристократки открывают новые аспекты жизни диктатора, который осуждается во всем мире...» — говорится в сообщении.

Издание утверждает, что эти записи никогда ранее не публиковались. Была проведена тщательная экспертиза почерка, чернил и бумаги. Один из приглашенных специалистов был историком, изучающий биографию Юнити Митфорд, Дэвид Прайс-Джонс. Он уверен, что представленный дневник является подлинным.

Записи описывают события с 1935 до 1939 года. В них говорится о 139 встречах с Гитлером.

Митфорд почитала нацистского лидера, разделяя его ненависть к евреям. В 20 лет она переехала в Мюнхен, чтобы попытаться сблизиться с объектом своего обожания. Фрагменты из дневника свидетельствуют об «извращенных чувствах» Митфорд к Гитлеру. Предположительно, она «имела активную половую жизнь с целью наладить связи с высокопоставленными нацистами».

Издание отмечает, что отношения Юнити с нацистским лидером, вызывают ряд вопросов. Не ясно, почему после первой встречи с Гитлером она начала писать о нем красными чернилами, а не черными, как обычно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Адольф Гитлер планировал летом 1945 года применить против СССР атомную бомбу.