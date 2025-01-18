Расследование против Nestle началось во Франции

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

Le Monde: расследование против Nestle началось во Франции

Расследование против Nestle началось во Франции

Фото: www.globallookpress.com/Piotr Swat

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Нарушения выявлены при производстве воды Perrier.

Во Франции ведется судебное расследование в отношении компании Nestle. Причина — мошенничество при маркировке минеральной воды. О начале разбирательств написало издание Le Monde.

Nestle применяла различные методы фильтрации при разливе питьевой воды Perrier, маркированной, как «природная минеральная», отмечается в публикации. Тем временем, в верхней палате парламента страны уже создан специальный комитет, который проверит компанию на возможные нарушения. Его глава намерен посетить завод Perrier в начале февраля.

Как стало известно, расследование началось еще в декабре прошлого года. Причиной разбирательства стали результаты проверки, инициированной во Франции двумя годами ранее. По итогам инспекции выяснилось, что 30% минеральной воды фильтруется запрещенным в стране методом. После этого компании даже пришлось утилизировать около трех миллионов бутылок с минералкой — ее набирали в источнике, где были найдены бактерии фекального происхождения.

Ранее 5-tv.ru писал, что против компании Microsoft начато антимонопольное расследование.

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