Против компании Microsoft начато антимонопольное расследование

В отношении корпорации Microsoft начато антимонопольное расследование Федеральной торговой комиссией США. Компанию заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Член совета директоров «РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов в комментарии «Известиям» напомнил, что ранее против Microsoft уже подавались антимонопольные иски. Новое расследование, считает эксперт, может повлиять на репутацию и финансовые показатели компании.

Результатом расследования может стать судебный запрет на бесплатное использование Microsoft Teams в пакете офисного программного обеспечения. Такое мнение высказал IT-архитектор практики «Технологическая трансформация» компании «Рексофт Консалтинг» Александр Черный.

Российских пользователей Microsoft, по мнению экспертов, антимонопольное расследование вряд ли коснется. По статистике, за 2024 год число клиентов компании в РФ сократилось на 40%.

В октябре суд в Москве оштрафовал Microsoft на 3,5 миллиона рублей за отказ компании удалить запрещенный контент. Статья предусматривает наказание за нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские компании активно меняют корпоративные почтовые сервисы, предпочитая зарубежным Google и Microsoft отечественные платформы. За год количество пользователей электронных почт Gmail сократилось на 26%, Outlook покинули около 40%.