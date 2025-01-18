Доигрался: имущество Моргенштерна* арестовали

Рэпер снова нарушил закон об иноагентах.

Рэперу Алишеру Моргенштерну* запретили проводить юридические операции с земельным участком и домом в городском округе Истра Московской области, а также с нежилым зданием и тремя помещениями, находящимися в собственности исполнителя.

Недвижимость рэпера была арестована в связи с заведенным делом о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщает информагентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу московской прокуратуры.

«С учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры наложен арест на имущество иноагента Алишера Моргенштерна», — информирует ведомство.

По информации законных представителей исполнителя, рэпер больше не в праве совершать какие-либо юридические действия с домом и земельным участком, расположенными в городском округе Истра Московской области, а также с тремя нежилыми помещениями и зданием.

Напомним, что уголовное дело на Моргенштерна было возбуждено в сентябре прошлого года. Рэпера дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение деятельности как иностранного агента, однако он продолжил распространение контента в соцсетях без положенной маркировки.

Алишера Моргенштера признали иноагентом в мае 2022 года. Указывалось, что рэпер «осуществлял политическую деятельность» и имел иностранное финансирование. Исполнитель направлял заявление в суд, требуя не вносить его в реестр. Его иск не был принят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд признал законным штраф Моргенштерну за нарушение обязанностей иноагента.

* — признан в РФ иноагентом