Суд признал законным штраф Моргенштерну* за нарушение обязанностей иноагента

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Рэпера неоднократно привлекали к административной ответственности, а в сентябре возбудили против него уголовное дело.

Суд признал законным штраф Моргенштерну* за нарушение обязанностей иноагента

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Мосгорсуд признал законным штраф рэперу Алишеру Моргенштерну* за нарушение обязанностей иноагента. Об этом свидетельствуют данные на портале столичных судов общей юрисдикции.

«Оставить постановление (решение) без изменения, а жалобу/протест без удовлетворения», — говорится в карточке дела.

Суд в Москве 9 июля оштрафовал Моргенштерна на 45 тысяч рублей за нарушение деятельности иностранного агента. Решение привлечь рэпера к административной ответственности было принято накануне из-за того, что текстовое указание в одном из музыкальных клипов исполнителя составило всего пять секунд вместо положенных 15. Также в тексте не было прописано полное имя рэпера.

В сентябре против Моргенштерна возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. Сообщалось, что беглый артист долгое время не маркировал пометкой иноагента свои посты и видео в Telegram и на YouTube. Если рэпер вернется в Россию, его ждет наказание. Это может быть штраф до 300 тысяч рублей или даже тюремное заключение на срок до двух лет.

До этого Моргенштерна неоднократно привлекали к административной ответственности за постоянные нарушения установленного административным кодексом порядка. Также он публиковал в социальных сетях посты негативного содержания в адрес внутренней и внешней политики РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как звездный адвокат Сергей Жорин оценивает вероятность выдачи Моргенштерна по требованию России.

* — признан иноагентом в России.

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