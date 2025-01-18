Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Времевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Известно, что вооруженные силы России зачистили около 600 зданий и строений от украинских боевиков и разбили их укрепрайон.

На улице Партизанская на одном из зданий наши бойцы установили Государственный флаг Российской Федерации.

В ведомстве отмечается, что залогом успешного продвижения подразделений группировки войск «Восток» в агломерации Нескучное и Времевка стали грамотное управление, самоотверженность, скоординированная и слаженная работа штурмовых групп, расчетов артиллерии, FPV-дронов, беспилотной авиации.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три украинских дрона были сбиты в небе над Донецком.