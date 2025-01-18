Российские войска освободили населенный пункт Времевка в ДНР

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 58 0

Бойцы уже установили триколор на одном из зданий.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Времевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Известно, что вооруженные силы России зачистили около 600 зданий и строений от украинских боевиков и разбили их укрепрайон.

На улице Партизанская на одном из зданий наши бойцы установили Государственный флаг Российской Федерации.

В ведомстве отмечается, что залогом успешного продвижения подразделений группировки войск «Восток» в агломерации Нескучное и Времевка стали грамотное управление, самоотверженность, скоординированная и слаженная работа штурмовых групп, расчетов артиллерии, FPV-дронов, беспилотной авиации.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три украинских дрона были сбиты в небе над Донецком.

Тема:
Спецоперация
17 янв
Артиллеристы громят технику ВСУ на красноармейском направлении
17 янв
Российские военные сообщают о дефиците западной техники у ВСУ
17 янв
ФСБ задержала пособницу ГУР Украины в Хабаровске
16 янв
Белорусы готовятся к провокациям Запада перед президентскими выборами
16 янв
Муж Блиновской назвал своей идеей оформление каждого марафона блогера на юрлицо
16 янв
Людей берегут, врага уничтожают: российские танкисты нанесли удар по позициям ВСУ
16 янв
Украинские боевики взорвали шахту под Красноармейском в ДНР
16 янв
Британия и Франция обсудили отправку миротворцев на Украину
16 янв
Все очень плохо. В ВСУ жалуются на крайне сложную обстановку на передовой
14 янв
«Символ веры и победы»: казачий поклонный крест установили на месте недавних боев в ДНР
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:33
Пострадавшая в аварии на Шри-Ланке туристка поделилась подробностями ДТП
14:13
«Очень гордимся»: семья героя СВО из Дагестана вышла с ним на связь
13:53
Владимир Путин встретился с президентом «НМИЦ эндокринологии» Иваном Дедовым
13:33
«Любимец народа»: раскрыта сумма гонорара Газманова за один концерт
13:04
«Не был сиделкой»: друг Лиама Пейна подал иск на отца солиста
12:44
Российские войска освободили населенный пункт Времевка в ДНР

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака
Строгий запрет: кому нельзя пить святую воду
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год