Три украинских дрона сбиты в небе над Донецком

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 17 0

Система «Купол Донбасса» в очередной раз доказала свою эффективность.

Фото, видео: ВКонтакте/Национальный антитеррористический комитет/nakgov; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Система «Купол Донбасса» уничтожила три беспилотника ВСУ самолетного типа, появившихся в небе над жилыми районами Донецка. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Уточняется, что дроны вели разведку, пытаясь выявить системы ПВО.

«Взрывотехники Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике отключили органы управления и уничтожили фальшдроны на специализированном полигоне», — отмечается в сообщении НАК, опубликованном на странице ведомства в соцсетях.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили 27 украинских дронов над регионами России. Так, 16 января силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ над Белгородской областью, семь — над Воронежской, три — над Тамбовской и два — над Курской.

Прежде сообщалось, что в Воронежской области загорелась нефтебаза в результате атаки беспилотников ВСУ. Последствия возгорания ликвидируют экстренные службы. Гусев также отметил, что ситуация находится под его личным контролем. Пострадавших нет. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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