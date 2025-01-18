Три украинских дрона сбиты в небе над Донецком
Система «Купол Донбасса» в очередной раз доказала свою эффективность.
Фото, видео: ВКонтакте/Национальный антитеррористический комитет/nakgov; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Система «Купол Донбасса» уничтожила три беспилотника ВСУ самолетного типа, появившихся в небе над жилыми районами Донецка. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Уточняется, что дроны вели разведку, пытаясь выявить системы ПВО.
«Взрывотехники Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике отключили органы управления и уничтожили фальшдроны на специализированном полигоне», — отмечается в сообщении НАК, опубликованном на странице ведомства в соцсетях.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили 27 украинских дронов над регионами России. Так, 16 января силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ над Белгородской областью, семь — над Воронежской, три — над Тамбовской и два — над Курской.
Прежде сообщалось, что в Воронежской области загорелась нефтебаза в результате атаки беспилотников ВСУ. Последствия возгорания ликвидируют экстренные службы. Гусев также отметил, что ситуация находится под его личным контролем. Пострадавших нет. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
- 16 янв
- Силы ПВО уничтожили 27 украинских дронов над регионами России
- 15 янв
- Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомойку в Херсонской области
- 14 янв
- Цистерна с газом загорелась в пригороде Казани после атаки дрона
- 14 янв
- Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ
- 12 янв
- Атака дронов ВСУ сорвана в Запорожской области
- 11 янв
- В Котовске после атаки БПЛА введен объявлен режим ЧС
- 11 янв
- Силами ПВО было уничтожено 15 беспилотников над Воронежем
- 10 янв
- Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над территорией России
- 9 янв
- Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников
- 8 янв
- В Энгельсе вводится режим ЧС после атаки БПЛА на промпредприятие
Читайте также
86%
0.03 104.86
-0.95
Нашли ошибку?