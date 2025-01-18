Столкнулась с депрессией? Девушка Касселя рассказала о проблемах после родов

Французский актер недавно обрадовал фанатов тем, что у него появился сын. Но не обошлось без трудностей для его избранницы.

Молодая возлюбленная французского актера Венсана Касселя — Нара Баптиста — столкнулась с трудностями после родов. Об этом она рассказала в своем личном блоге в соцсетях.

Несмотря на то, что модель была очень рада беременности и появлению на свет сына, она призналась подписчикам, что время после родов было одним из самых сложных в ее жизни, из-за чего она временами может чувствовать меланхолию.

«Послеродовой период был одной из самых сложных глав для меня, я должна признать, что иногда это может заставить чувствовать себя разбитой и меланхоличной», — написала Баптиста у себя в блоге.

Девушка поделилась видео, сделанным во время работы до беременности. На кадрах она танцевала на пляже в ярком бикини и выглядела абсолютно счастливой. Она надеется, что сможет в скором времени вернуться в свою прежнюю форму и эмоциональное состояние.

К слову, новорожденный малыш Каэтано стал первым сыном для Венсана Касселя. От актрисы Моники Белуччи у звезды французского кино две дочери — Дева и Леони. А от модели Тины Кунаки, с которой он развелся в 2023 году, дочь Амазони.

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