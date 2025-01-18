Столкнулась с депрессией? Девушка Касселя рассказала о проблемах после родов

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Возлюбленная Венсана Касселя заявила, что чувствует себя разбитой после родов

Молодая возлюбленная Венсана Касселя, родившая от него сына, впала в депрессию

Фото: www.globallookpress.com/Isabelle Vautier

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Французский актер недавно обрадовал фанатов тем, что у него появился сын. Но не обошлось без трудностей для его избранницы.

Молодая возлюбленная французского актера Венсана Касселя — Нара Баптиста — столкнулась с трудностями после родов. Об этом она рассказала в своем личном блоге в соцсетях.

Несмотря на то, что модель была очень рада беременности и появлению на свет сына, она призналась подписчикам, что время после родов было одним из самых сложных в ее жизни, из-за чего она временами может чувствовать меланхолию.

«Послеродовой период был одной из самых сложных глав для меня, я должна признать, что иногда это может заставить чувствовать себя разбитой и меланхоличной», — написала Баптиста у себя в блоге.

Девушка поделилась видео, сделанным во время работы до беременности. На кадрах она танцевала на пляже в ярком бикини и выглядела абсолютно счастливой. Она надеется, что сможет в скором времени вернуться в свою прежнюю форму и эмоциональное состояние.

К слову, новорожденный малыш Каэтано стал первым сыном для Венсана Касселя. От актрисы Моники Белуччи у звезды французского кино две дочери — Дева и Леони. А от модели Тины Кунаки, с которой он развелся в 2023 году, дочь Амазони.

Ранее 5-tv.ru сообщил, кем стали трое детей Стивена Хокинга.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:52
Известного карикатуриста The Washington Post арестовали за хранение детского порно
15:32
Столкнулась с депрессией? Девушка Касселя рассказала о проблемах после родов
15:12
Ушел из жизни актер Эдуард Колбанов
14:53
«Работали в русле мировых трендов»: академик РАН Дедов об истории создания НМИЦ эндокринологии
14:33
Пострадавшая в аварии на Шри-Ланке туристка поделилась подробностями ДТП
14:13
Семья оборонявшего в одиночку блиндаж участника СВО из Дагестана вышла с ним на связь

Сейчас читают

Пострадавшая в аварии на Шри-Ланке туристка поделилась подробностями ДТП
Строгий запрет: кому нельзя пить святую воду
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год