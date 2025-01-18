«Мы сыты по горло»: аграрии взбунтовались в Берлине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

RBB24: не менее 3,5 тысячи человек вышли на митинг аграриев в Берлине

На митинг в Берлине вышли не менее 3,5 тысячи аграриев

Фото: Reuters/Nadja Wohlleben

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Участники акции требуют принятия закона о покрытии издержек сельхозпроизводителей.

Не менее 3,5 тысячи человек вышли в Берлине на митинг в поддержку реформ в сельском хозяйстве. Об этом сообщает RBB24.

Уточняется, что между зданием федерального канцлера Германии и рейхстагом собралось 3,5 тысячи человек, однако ожидается, что число протестующих может возрасти до десяти тысяч.

Участники акции под лозунгом «Мы сыты по горло» требуют принятия нового закона о покрытии издержек производителей и финансировании мер по защите животных и охране окружающей среды.

Одновременно с протестами в Берлине проходит «Зеленая неделя» — одна из крупнейших в мире сельскохозяйственных выставок.

Французские фермеры ранее пригрозили властям страны заблокировать доступ в Париж, если их требования не будут выполнены. Очередные акции протестов аграриев вспыхнули во Франции еще в октябре прошлого года. Так они хотели привлечь внимание к своим проблемам и выступали против решений ЕС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Монголии участники акции протеста, обвиняющие власти в неспособности бороться со смогом и безработицей, перекрыли центральный проспект Мира в столице страны Улан-Баторе.

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