В Монголии протестующие перекрыли движение по главному проспекту в Улан-Баторе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 65 0

В толпе участников демонстрации замечено много молодых людей в состоянии алкогольного опьянения.

В Монголии протестующие перекрыли движение по главному проспекту в Улан-Баторе

Фото: www.globallookpress.com/ © Johannes Neudecker

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В Монголии участники акции протеста, обвиняющие власти в неспособности бороться со смогом и безработицей, перекрыли центральный проспект Мира в столице страны Улан-Баторе. Об этом пишет интернет-издание News.mn.

Сообщается, что из-за толп протестующих по проспекту Мира не могут передвигаться даже машины скорой помощи, на два часа были остановлены 15 автобусных маршрутов. От горожан начали поступать жалобы в столичный департамент транспорта о плохой работе общественного транспорта.

Также отмечается, что в демонстрации участвует более одной тысячи человек, хотя начиналась она в полдень с небольшого мирного пикета. Толпа состоит в основном из молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Инициатором и организатором акции выступила партия «Альянс свободы».

В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин посетил Улан-Батор с официальным визитом по приглашению монгольского лидера Ухнаагийна Хурэлсуха. В рамках встречи прошли двусторонние переговоры в узком и расширенном форматах. Российского лидера сопровождала делегация в составе глав министерств спорта, природы, транспорта, иностранных дел, энергетики, главы «Росатома», «Ростеха» и других высших чиновников. В ходе визита был подписан ряд взаимовыгодных соглашений, в первую очередь в области энергетики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французские фермеры пообещали заблокировать доступ в Париж, если власти страны не обратят внимание на их проблемы.

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