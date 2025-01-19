В Вашингтоне прошла масштабная акция протеста против Дональда Трампа

В Вашингтоне между двумя главными американскими мемориалами, посвященными первому и шестнадцатому президентам США, Джорджу Вашингтону и Аврааму Линкольну, проходит одна из самых масштабных акций протеста последних недель. Люди собрались, чтобы противостоять приходу ко власти нового избранного американского лидера Дональда Трампа. На месте событий побывал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

«Организаторы назвали ее (Акцию. — Прим. ред.) „Народным маршем“. Колонны стекаются сюда со всей столицы, есть участники и из других штатов», — рассказал журналист.

У каждого участника демонстрации свои претензии к Трампу. Во время шествия люди выкрикивали разные лозунги. Одни требовали соблюдения репродуктивных прав женщин, другие выступали за права и свободы социальных и расовых меньшинств, а также иммигрантов, которых, как известно, избранный президент намерен начать депортировать на следующий день после инаугурации. Американка Мэри заявила в беседе с Антоном Золотницким, почему американцы так недовольны итогами выборов.

«С чего бы начать… Он хочет уничтожить демократию. Возможно, это последний организованный легальный протест, который у нас будет, по крайней мере, пока Трамп президент. Он уже начал захватывать СМИ. Он уже пытается контролировать повестку. Так поступают фашисты», — сказала женщина.

Инаугурация состоится 20 января. В Штатах всерьез обеспокоены вопросом безопасности в этот день — власти не исключают риска терактов. Несмотря на высказанное желание Трампа взяться за урегулирование вооруженных конфликтов по всему миру, другие аспекты его политики вызывают резкое несогласие в массах.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров оценил вероятность скорой встречи Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.