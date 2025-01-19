В Приднестровье на фоне энергокризиса погибли три человека

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 513 0

МВД ПНР: три человека погибли в Приднестровье из-за энергокризиса

В Приднестровье на фоне энергокризиса погибли три человека

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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С 3 января в республике начались веерные отключения электричества.

Как минимум три человека погибли в Приднестровье с начала года из-за энергокризиса. Об этом рассказали в пресс-центре МВД республики.

«Всего с 1 января в республике отравление продуктами горения при эксплуатации печи получили восемь человек, два из них погибли», — отмечается в заявлении.

Также известно, что 12 человек отравились угарным газом при использовании газовых приборов, один из них погиб.

Всего за вышеупомянутый период ведомство зарегистрировало 41 возгорание, среди причин — использование печи, электроприборов, а также неисправная электропроводка.

С 3 января в республике начались веерные отключения электричества. На прошлой неделе в МИД Приднестровья заявили, что в республике из-за энергокрищиса начали погибать люди — увеличилось количество несчастных случаев из-за того, что люди пытаются согреться всеми доступными способами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как представитель МИд РФ Мария Захарова отреагировала на блокировку поставок газа в Приднестровье.

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