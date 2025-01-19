Соцсеть TikTok перестала работать в США

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Дональд Трамп пообещал восстановить работу приложения.

Соцсеть TikTok стала не доступна для пользователей в США

Фото: www.globallookpress.com/Faisal Bashir

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У пользователей в США перестало открываться приложение TikTok. Работу соцсети обещал восстановить избранный президент Штатов Дональд Трамп после инаугурации. Об этом сообщает NBC News.

«В США был принят закон о запрете TikTok. К сожалению, это означает, что вы пока не можете использовать TikTok. Нам повезло, что президент Трамп заявил, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok после вступления в должность», — указывается в уведомлении приложения для американцев.

Соцсеть уже удалили из магазинов App Store и Google Play. Также для американцев стало недоступно приложение для редактирования и монтажа видео CapCut, которое принадлежит владельцу TikTok — китайской компании Bytedance.

В субботу, 17 января, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию с видеосервисом TikTok, а также вопросы торговли. По словам избранного американского президента, разговор был одинаково полезным для обеих сторон. Он пообещал сделать вместе с Си Цзиньпином все возможное, чтобы мир стал «более мирным и безопасным».

Ранее 5-tv.ru писал, что культовый американский исполнитель Боб Дилан зарегистрировался в TikTok. Он выложил на платформу два ролика.

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