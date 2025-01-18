Боб Дилан покоряет TikTok: исполнитель создал аккаунт в соцсети

На музыканта подписались уже около 54 тысяч пользователей.

Культовый американский исполнитель Боб Дилан зарегистрировался в соцсети TikTok. На 83-летнего автора поп-музыки в настоящий момент подписано около 54 тысяч пользователей, и их количество только растет.

На платформу Дилан выложил уже два ролика. Среди них видео с отрывком из его песни Like a Rolling Stone, Knockin’ on Heaven’s Door и с фрагментом песни Hurricane. Его контент стремительно набрал почти три миллиона просмотров.

В комментариях пользователи начали переживать из-за того, что у музыканта осталось мало времени, чтобы стать популярным и востребованным на социальной площадке. Дело в том, что TikTok в США могут скоро заблокировать.

Отвечая на сообщения подписчиков, музыкант выложил видео, на котором проходит его пресс-конференция 1960-х годов. Исполнитель в кадре произносит следующую фразу: «Боже мой, я должен немедленно уйти».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские прокуроры подали иск против TikTok из-за вреда детской психике.