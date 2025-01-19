Ислам Махачев победил Ренато Мойкано и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанных боевых искусств Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Россиянин защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Поединок россиянина и бразильца был завершен в первом раунде, когда Махачев провел удушающий прием против своего соперника. Бой длился три минуты 31 секунду.

Изначально уроженец Дагестана должен был вступить в бой с соотечественником Арманом Царукяном, но соперник снялся из-за травмы. Его заменил бразилец.

Исламу Махачеву 33 года, и на его счету уже 27 побед ММА и всего одно поражение. Он стал чемпионом UFC в легком весе 22 октября 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280. Тогда он говорил, что посвятил свою победу над бразильцем отцу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и своему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора со стюардессой.