Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора со стюардессой

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Спортсмен прокомментировал инцидент в соцсетях.

Хабибв Нурмагомедова сняли с рейса

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов столкнулся с неприятной ситуацией на рейсе American Airlines. Видео, на котором он спорит со стюардессой, а потом в сопровождении сотрудника по ее настоянию покидает самолет, распространило издание Essentially Sports. Спортсмен взял место у аварийного выхода, которое обязывает пассажира в случае экстренной ситуации четко выполнять указания экипажа.

Бортпроводница уточнила у Хабиба, готов ли он к такой ответственности и хорошо ли понимает английский, но он ответил не сразу. Девушка решила, что Нурмагомедов не может сидеть у аварийного выхода. Спортсмен отказался пересесть, так как не понял сути претензии. Стюардесса вызвала супервайзера, который попросил экс-чемпиона UFC покинуть самолет. В соцсетях он прокомментировал инцидент.

«Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала. Хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у нее основание для этого — расовое, национальное или что-то еще, я не могу точно сказать… Я сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию», — написал Нурмагомедов.

По словам спортсмена, через полтора часа после того как охрана высадила его с самолета, он сел в другой и отправился в пункт назначения. В заключении боец добавил — он считает, что людям стоит быть друг к другу добрее.

Ранее, 5-tv.ru сообщал, что транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой 90 рейсов в аэропорту Пулково.

-3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.91
-0.38 105.05
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:12
Беременная дочь Анастасии Заворотнюк столкнулась с проблемой в ОАЭ
6:00
Су-34 разнес «опорник» неприятеля в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака
5:43
Дети участников СВО стали зрителями ледового мюзикла Авербуха «Мама»
5:21
Караульный упал у королевского дворца в Стокгольме и случайно воткнул себе в голову штык
4:58
Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора со стюардессой

Сейчас читают

Пожар произошел в гипермаркете «Лента» в Петербурге
У кого здоровее кишечник — веганов или мясоедов?
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год