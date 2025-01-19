«Усталость как рукой снимает»: SHAMAN рассказал о своих тренировках

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 67 0

SHAMAN каждое утро занимается физическими нагрузками около 20 минут

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Из-за графика выступлений артист чувствует необходимость в физической нагрузке.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) после новогодних праздников начал регулярно заниматься зарядкой. Об этом он рассказал 5-tv.ru в МХАТ имени М. Горького.

«После новогодних праздников вернулся к зарядке. И естественно, когда ты делаешь это регулярно, у тебя всегда мышцы чешутся. Хочется поразминаться как-то, потянуться», — ответил артист.

SHAMAN признался, что из-за загруженного графика и частых перелетов он постоянно находится в неудобном положении. Поэтому небольшая тренировка бывает просто необходима.

«Но ты служишь России, служишь народу России. И ты знаешь, ради чего ты это делаешь. Поэтому, когда ты выходишь на сцену, а сцена, как известно, лечит, усталость как рукой снимает», — отметил Дронов.

Поэтому каждое утро SHAMAN занимается утренней гимнастикой. Но тренируется артист без фанатизма, в течение 20 минут.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских сходил на концерт SHAMAN.

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