«Кусок срезала»: Лера Кудрявцева чуть не лишилась пальца
Лера Кудрявцева повредила палец во время приготовления еды
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Несчастный случай произошел во время приготовления еды.
Телеведущая Лера Кудрявцева сильно поранила палец во время готовки. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
«Сегодня рубанула себе палец. Сильно, до кости. Терла морковь. Терка слетела — дыра в пальце. Не порез, а именно кусок срезала», — написала звезда.
По ее словам, кровь лилась рекой и долго не останавливалась. Пришлось потратить время на то, чтобы сходить в аптеку и купить все необходимые вещи для обеззараживания раны.
Кудрявцева также упомянула забавный момент, который на этом фоне произошел с ее дочерью Марией. Телеведущая легла с девочкой на диван и поцеловала ее, чтобы та не боялась. В тот момент бабушка девочки сказала: «Маша утопает в любви», ребенок же ответил: «А мама в крови!».
К слову, недавно 31 декабря неприятный случай произошел и с сыном знаменитости. Жан Ленюк травмировался на горнолыжном спуске в Сочи в канун Нового года.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лера Кудрявцева показала грудь в эфире юмористического шоу.
86%
0.03 104.86
-0.95
Нашли ошибку?