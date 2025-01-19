«Кусок срезала»: Лера Кудрявцева чуть не лишилась пальца

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

Лера Кудрявцева повредила палец во время приготовления еды

Лера Кудрявцева срезала себе кусок пальца

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

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Несчастный случай произошел во время приготовления еды.

Телеведущая Лера Кудрявцева сильно поранила палец во время готовки. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Сегодня рубанула себе палец. Сильно, до кости. Терла морковь. Терка слетела — дыра в пальце. Не порез, а именно кусок срезала», — написала звезда.

По ее словам, кровь лилась рекой и долго не останавливалась. Пришлось потратить время на то, чтобы сходить в аптеку и купить все необходимые вещи для обеззараживания раны.

Кудрявцева также упомянула забавный момент, который на этом фоне произошел с ее дочерью Марией. Телеведущая легла с девочкой на диван и поцеловала ее, чтобы та не боялась. В тот момент бабушка девочки сказала: «Маша утопает в любви», ребенок же ответил: «А мама в крови!».

К слову, недавно 31 декабря неприятный случай произошел и с сыном знаменитости. Жан Ленюк травмировался на горнолыжном спуске в Сочи в канун Нового года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лера Кудрявцева показала грудь в эфире юмористического шоу.

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