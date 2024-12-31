«Как с бабушкой в бане»: Лера Кудрявцева показала грудь в эфире юмористического шоу

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Телеведущая Лера Кудрявцева показала грудь на шоу «Звезды», чтобы победить

«Как с бабушкой в бане»: Лера Кудрявцева показала грудь на шоу «Звезды»

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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После своего перформанса телеведущая нарвалась на жесткие шутки в свой адрес от участниц проекта.

Телеведущая Лера Кудрявцева показала свою грудь на шоу «Звезды. Новогодний кубок» участницам команды «Раиса». Знаменитость позже призналась, что пошла на это ради победы.

В рамках юмористического скетча Кудрявцева предстала на сцене в красном пеньюаре. При этом актриса возмутилась, что у козы рэпера Джигана подписчиков больше, чем у нее самой. Тогда телеведущая решила пойти на эпатажную выходку.

«Я непопулярная, поэтому решила эпатировать. Просто людям грудь покажу — и Кубок наш», — заявила она со сцены.

Однако участницы команды «Раиса» остановили Кудрявцеву и сказали, чтобы она сначала показала грудь им. Тогда телеведущая повернулась спиной к камерам и зрителям, развязала халат и продемонстрировала девушкам оголенную часть своего тела. Увидев это, они высмеяли Кудрявцеву.

«Я детство свое вспомнила, как с бабушкой в баню ходили», «У меня точно так же с пуховиком после стирки было», «Они прямо как Шереметьево и Домодедово — как далеко друг от друга!» — пошутили девушки.

Прежде Лера Кудрявцева прокомментировала фото с подписчицей. Дело в том, что публикация кадра с поклонницей вызвала волну хейта в сторону знаменитости. В частности, пользователи не оценили ее «натуральный» внешний вид без фильтров и яркого макияжа. Звезда решила не медлить и ответила на замечания пользователей достаточно резко.

Кудрявцева спокойно относится к осуждению и критике со стороны. Она может показать себя без подготовки и спокойно поговорить о разнице в возрасте с новым мужем Игорем Макаровым. Если захочет. Мужчина младше телеведущей на 16 лет, но это не мешает им строить семью и вместе воспитывать ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцеву взбесили слухи о неуплате налогов. Телеведущая заверила, она исправно платит за капремонт, поэтому долга у нее появиться не могло.

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