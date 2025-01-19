Заложники ХАМАС будут освобождены после 17:00 по московскому времени.

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 по московскому времени. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения списка освобождаемых заложников.

«В соответствии с соглашением об освобождении заложников, режим прекращения огня на первом этапе в секторе Газа вступает в силу», — отметили в канцелярии.

Заложники ХАМАС будут освобождены в этот же день после 14:00 по Гринвичу (17:00 по московскому времени). Еще четверо живых заложников освободят в течение семи дней, сообщает Reuters, ссылаясь на канцелярию израильского премьера.

Конфликт на Ближнем Востоке

Боевые действия на Ближнем Востоке не утихают с середины прошлого века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС пробрались на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

В результате Израиль начал операцию в секторе Газа. Число человек, которые погибли после атак израильской армии на сектор Газа, превысило 40 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин затронул вопросы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке во время переговоров с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Путин отметил важность достигнутого соглашения о прекращении боевых действий.