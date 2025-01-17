Путин: сделка Израиля с ХАМАС поспособствует стабилизации в регионе

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 12 0

Глава государства подчеркнул необходимость использования норм международного права.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Во время переговоров с лидером Ирана Масудом Пезешкианом, состоявшихся 17 января, президент РФ Владимир Путин затронул вопросы урегулирования на Ближнем Востоке. Он также отметил важность достигнутого соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа.

Глава государства подчеркнул, что данное соглашение позволит воссоединиться освобождаемым израильским заложникам и палестинским заключенным с их семьями.

Также Путин отметил, что открываются новые возможности для увеличения поставок газа, продовольствия, топлива и медикаментов, что должно способствовать улучшению гуманитарной ситуации и долгосрочной стабилизации в регионе.

Президент акцентировал внимание на необходимости продолжать прикладывать усилия для всестороннего урегулирования палестино-израильского конфликта на основе международного права, включая создание независимого палестинского государства, которое сможет сосуществовать с Израилем в мире и безопасности.

Ранее 5-tv.ru информировал, что Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о сотрудничестве России и Ирана.

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