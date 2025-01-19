«Зовет замуж»: Дана Борисова получила предложение руки и сердца

Избранник телеведущей живет в Лондоне, но регулярно приезжает в Москву.

Бойфренд телеведущей Даны Борисовой сделал ей предложение руки и сердца. Об этом знаменитость рассказала в беседе с Общественной службой новостей.

Однако Борисова не торопится за него замуж.

«Он зовет замуж, но я отказываю. <…> Я сейчас наслаждаюсь тем, что есть, и пока не готова очень близко подпускать этого мужчину к себе. Назвать это любовью я не могу, просто симпатия», — призналась телеведущая.

Личность возлюбленного Дана Борисова раскрывать тоже не спешит. Она лишь отмечает, что он симпатичный, богатый и статный. По словам звезды, это первые отношения в ее жизни, в которых она ни о чем не переживает и чувствует себя раскрепощенно.

Она призналась, что регулярно получает от бойфренда подарки, деньги, а он взамен требует только ее внимание.

Известно, что Дана Борисова познакомилась с избранником перед вылетом на съемки в Колумбию. Она потеряла банковскую карту и искала человека, который смог бы ей помочь.

Знакомые посоветовали ей связаться с этим мужчиной и дали его контакт. Помощь и последующее общение переросли в роман. Мужчина живет в Лондоне, однако регулярно прилетает в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дана Борисова в ужасе от кавалера 17-летней дочки.