Дана Борисова в ужасе от кавалера 17-летней дочки: «Я стану бабкой так рано»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Телеведущая Дана Борисова боится беременности 17-летней дочери и роли бабушки

Дана Борисова боится стать бабушкой

Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

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Единственная наследница знаменитости учится в Южной Корее и уже активно строит личную жизнь.

Телеведущая Дана Борисова поделилась большим страхом относительно ее 17-летней дочери Полины. Как рассказала звезда журналистам Общественной службы новостей, девушка отлично устроилась в Южной Корее, куда отправилась учиться в прошлом году. У нее появились не только новые друзья, но и бойфренд. Родительница теперь жутко боится беременности наследницы и, соответственно, звания бабушки в 48 лет. По ее мнению, рановато.

«У дочки огромная любовь к азиатской культуре, она нашла себе там кавалера. Теперь боюсь, что она может залететь, и я стану бабкой так рано. Видимся редко, зато успеваем соскучиться и, признаться, так лучше, что она далеко. Теперь я ее всегда выгоняю, говорю, что ее родина Корея, а не Россия», — шутит Борисова.

Отношения телеведущей и ее дочери складывались непросто. Девочку она родила от бизнесмена Максима Аксенова, но семьи у них не получилось. Ребенок доставлял немало проблем, особенно в подростковом возрасте. Бывало, что после очередного скандала Полину отправляли жить к отцу.

По словам Даны, дочь постоянно провоцировала ее и манипулировала, даже грозилась свести счеты с жизнью. Особенно тяжело было в период пандемии, когда Полина приехала в Россию из британской школы и отказывалась продолжать учебу на родине. Борисова была на грани помешательства из-за стресса.

Сама теледива, к слову, тоже не скучает в одиночестве. Новый возлюбленный настроен серьезно и предлагает пожениться, но о браке блондинка и слышать не хочет. Она не желает устраивать свадьбу и тем более становиться мамой еще одному ребенку. И хотя сейчас рядом с Даной красивый и порядочный мужчина, с которым (впервые в жизни) абсолютно комфортно и спокойно, на уступки она не готова.

«Мне дарят подарки, дают деньги, а взамен требуют только внимания. Это идеальные отношения. Кто-то обвинит меня в меркантильности. Да, я меркантильная и большого греха в этом не вижу», — заявила Борисова.

Телезвезда — не единственная представительница шоу-бизнеса, страдавшая от проблем с наследницей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из знаменитостей не справился с воспитанием своих детей.

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