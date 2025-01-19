«Жалкий клан»: Тимоти Шаламе оказался в опасности из-за романа с Кайли Дженнер

Фанаты до сих пор в шоке, как такие два полярных мира могли встретиться.

Голливудский актер Тимоти Шаламе в опасности из-за безумных фанаток, которые не могут смириться с тем, что он встречается с «неподходящей ему» бизнесвумен Кайли Дженнер. По информации Radar Online, знаменитость усилил охрану в доме, но не в общественных местах.

Известно также, что звезда «Дюны» усилил систему безопасности в доме не из-за скандального романа, а из-за того, что у него хранятся бесценные неизданные песни музыканта Боба Дилана для подготовки к главной роли в байопике.

Тимоти боится, что преступники могут украсть наследие. У него даже развилась бессонница на этом фоне. Однако в пресс-турах знаменитость продолжает появляться без охраны.

«Тимоти по природе простой парень, он вовсе не хочет ходить по Лос-Анджелесу за стеной мускулов. Будем надеяться, что он не пожалеет о такой беспечности», — сообщил источник.

Поклонники одолевают Тимоти. Предполагается, что они даже хотели напасть на него на красной дорожке.

«Я всегда считала, что он более интеллектуален, и не будет связываться с кем-то из этого жалкого клана, но я оказалась неправа», — пишут в сети.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Тимоти Шаламе встретился со своим двойником из России Марком Эйдельштейном.