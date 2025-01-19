ХАМАС передало трех заложниц представителям МККК

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

AlArabiya: движение ХАМАС передало трех заложниц представителям МККК

ХАМАС передало трех заложниц представителям МККК

Фото: www.globallookpress.com/Ashraf Amra

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Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу 19 января в 12:15 по московскому времени.

Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) трех израильских заложниц в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает AlArabiya.

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу 19 января в 12:15 мск. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения списка освобождаемых заложников.

«В соответствии с соглашением об освобождении заложников, режим прекращения огня на первом этапе в секторе Газа вступает в силу», — отметили в канцелярии.

По данным Reuters, заложники ХАМАС будут освобождены в этот же день после 14:00 по Гринвичу (17:00 мск). Еще четверых живых заложников освободят в течение семи дней.

Уточняется, что среди заложников 24-летняя Роми Гонен, 28-летняя Эмили Демари и 31-летняя Дорон Штайнбрехер.

Конфликт на Ближнем Востоке

Боевые действия на Ближнем Востоке не утихают с середины прошлого века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС пробрались на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

В результате Израиль начал операцию в секторе Газа. Число человек, которые погибли после атак израильской армии на сектор Газа, превысило 40 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что палестинское движение ХАМАС передало посредникам список израильских заложников, которые должны быть освобождены в ходе обмена 19 января.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

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