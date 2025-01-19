Перемирие в Газе: ХАМАС передал посредникам список израильских заложников
KAN: ХАМАС передал посредникам список израильских заложников
Фото: Reuters/Mohammed Salem
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Их освободят в рамках двустороннего соглашения.
Палестинское движение ХАМАС передало посредникам список израильских заложников, которые должны быть освобождены в ходе обмена 19 января. Об этом передает радио KAN.
Освобождение заложников должно состояться в рамках соглашения ХАМАС и Израиля о прекращении огня в секторе Газа. Представитель военной бригады движения в Telegram-канале назвал их имена. Среди них — 24-летняя Роми Гонен, Эмили Дамари, которой 28 лет, и 31-летняя Дорон Штанбар Хаир.
Кроме того, министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ушел в отставку в знак протеста против сделки с ХАМАС. Пишет об этом издание Ynet.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.
После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.
Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.
Ранее 5-tv.ru писал, что сделка Израиля с ХАМАС поспособствует стабилизации в регионе. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, необходимо использовать нормы международного права.
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