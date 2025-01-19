Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников в небе над Брянской областью

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

В результате атаки украинских националистов пострадавших и разрушений нет.

Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников в небе над Брянской областью

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — сообщил он.

Известно, что сначала сбиты были четыре украинских дрона. Спустя еще несколько минут в его блоге появилась публикация о ликвидации еще семи БПЛА.

Богомаз добавил, что в результате атаки киевского режима пострадавших и разрушений зафиксировано не было. В регионе работают оперативные и экстренные службы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что здание суда повреждено при ударе ВСУ по Васильевке в Запорожской области.

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